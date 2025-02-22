О самочувствии пса Рыжика с пулями в теле рассказали псковские волонтёры

18:02, 22 февраля 2025, ПАИ

О самочувствии пса Рыжика, которого прооперировали, рассказали волонтёры. Об этом сообщается в группе приюта «Лесопилка» в соцсети «ВКонтакте».

«У Рыжика всё хорошо. Новообразование, которое «зацементировало» Рыжику челюсти и не давала их разомкнуть, не рак! Это костная мозоль! Мы бесконечно счастливы, что у Рыжика впереди счастливая и сытая жизнь», – отметили в организации.

Костная мозоль образовалась на месте перелома челюсти. «И помня, что в нём сидят ещё две пульки, можно предположить, что челюсть сломана от удара ногой», – написали волонтёры.

Сейчас псу ищут новых хозяев.

Напомним, что собаку нашли волонтёры приюта в Дедовичском районе и обратились за помощью в «Лесопилку». Оказалось, что у животного в теле были пули.