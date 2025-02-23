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Общество

Вильфанд призвал не торопиться прощаться с зимой

Не стоит спешить прощаться с зимой, так как в марте на европейской территории России ещё возможны понижения температуры до минус 10–13 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Собеседник агентства отметил, что март является зимним месяцем, поэтому понижение температуры до минус 10–13 градусов в этом месяце считается нормальным. Он добавил, что, несмотря на то что январь был очень тёплым, не стоит спешить прощаться с зимой, так как до 20 марта понижения температуры до минус десяти ещё будут происходить и это вполне естественно.

При этом, по его словам, снег в европейской части России сойдёт раньше времени.

Ранее руководитель Псковского гидрометцентра Тала Нещадимова сообщила, что для Псковской области климатическая весна начинается в промежуток с 18 по 23 марта.

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