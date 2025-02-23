Творческие коллективы Псковской области приняли участие во всероссийской акции ко Дню защитника Отечества

22:01, 23 февраля 2025, ПАИ

Творческие коллективы Псковской области приняли участие во всероссийской акции ко Дню защитника Отечества «Встань за веру русская земля». Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Исполнители из разных уголков России исполнили марш «Прощание Славянки».

От Псковской области в акции приняли участие мужской хор ветеранов войны и труда, шоу-группа «Карусель» и сводный детский хор музыкальных школ Пскова.