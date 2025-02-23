Творческие коллективы Псковской области приняли участие во всероссийской акции ко Дню защитника Отечества
Творческие коллективы Псковской области приняли участие во всероссийской акции ко Дню защитника Отечества «Встань за веру русская земля». Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
Исполнители из разных уголков России исполнили марш «Прощание Славянки».
От Псковской области в акции приняли участие мужской хор ветеранов войны и труда, шоу-группа «Карусель» и сводный детский хор музыкальных школ Пскова.
Творческие коллективы Псковской области приняли участие во всероссийской акции ко Дню защитника Отечества
Гоша Куценко на презентации фильма «Красный шёлк» в Пскове: Это картина о тех людях, которые служат своей Родине
Презентация детективного художественного фильма «Красный шёлк» прошла сегодня в Пскове
Сотрудники «Михайловского» приняли участие в национальной научно-практической конференции «Экскурсионная деятельность и туризм»