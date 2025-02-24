Блинные гуляния организуют для студентов ПсковГУ 27 февраля
27 февраля в 16:00 в российско-белорусском ландшафтном технологическом парке около Передовой инженерной школы Союзного государства начнутся блинные гуляния для студентов ПсковГУ. Об этом сообщает профком вуза.
Пришедших ждут вкусные блины с разными начинками, скоморохи и масленичные игры.
«Приходите сами, приводите друзей, будем вместе веселиться!» - пригласили организаторы.
Напомним, сегодня в России началась Масленичная неделя, которая завершится 2 марта Прощёным воскресеньем, затем начнётся предпасхальный Великий пост.
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