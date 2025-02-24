Татьяна Мусатова рассказала об идее создания изборских пряников
Как появилась идея начать изготавливать изборские пряники, рассказала основательница мастерской «Изборский пряник» Татьяна Мусатова в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 24 февраля.
«Когда я переехала в Псковскую область в дом родственников бывшего мужа, его тётя-скульптор придумала эту тему создания пряников. У неё была идея сделать изборский изразец и по его мотивам сделать ещё и пряник», – отметила гостья студии.
Татьяна Мусатова решила развивать эту идею, и в 2012 году удалось представить на ярмарке первые изборские пряники.
Ранее основательница мастерской Татьяна Мусатова объяснила, был ли изборский пряник в древности.
Основательница мастерской «Изборский пряник» стала гостьей «Серебряного дождя». Главное
В Печорах ветераны 700-го отдельного отряда спецназначения почтили память погибших товарищей
Изборский «Скобарь» является одним из самых именитых пряников в России – Татьяна Мусатова