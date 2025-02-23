Эстрадно-джазовый оркестр Псковской области выступит в филармонии 8 марта

15:52, 24 февраля 2025, ПАИ

8 марта в 16:00 в Псковской областной филармонии весенний концерт даст эстрадно-джазовый оркестр Псковской области под управлением художественного руководителя и главного дирижера Евгения Баранчикова. Для публики прозвучит популярная музыка отечественных и зарубежных композиторов, сообщили ПАИ в Театрально-концертной дирекции.

Слушателей ждет праздничная программа: романтичные мелодии о любви и красоте, счастье и радости, женственности и материнской заботе. Музыканты подготовили джазовые версии известных классических и эстрадных произведений, а также сюрпризы, которые порадуют поклонников кинофильмов.

На концерте прозвучат инструментальные композиции и песни в исполнении заслуженного артиста России Александра Либа, Настасьи Петровой, Анны Роор, Анны Самсоновой, детского эстрадного хора «Талантика».

Напомним, первый концерт эстрадно-джазового оркестра прошёл 8 декабря.

Также сообщалось, что в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне оркестр подготовит программу, посвящённую военной песне.