Добрые или злые: со сворой хозяйских собак на самовыгуле разбираются в Псковском районе

09:42, 25 февраля 2025, ПАИ

Со сворой хозяйских собак на самовыгуле разбираются в СНТ «Черняковицы-2» в Псковском районе. Информацию о собаках, которые разгуливают рядом с остановкой и бросаются на машины в поисках еды, опубликовали в группе «Черняковицы, Торошинская волость» в социальной сети «ВКонтакте».

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«У каждого человека есть своя точка зрения и свой подход к животным. Если люди их не любят, они будут на любую собаку говорить, что что-то не так. При этом у собаки есть хозяйка. Животное принесло щенков, они подросли и теперь всегда голодные и настолько привыкли к людям, что ложатся на дорогу, чтобы остановить машины. Но агрессии в этих собаках нет. Действительно при таких условиях надо их стерилизовать. Они сидят рядом с молочником и сердобольные люди их подкармливают. Просто возникло общественное недопонимание», – отметила председатель товарищества СНТ «Черняковицы-2» Ирина Еремкина в беседе с корреспондентом ПАИ.

После чего мы связались с главой Торошинской волости Алевтиной Пылевой. Она рассказала, что с хозяйкой собак на самовыгуле уже был разговор. Жители Черняковиц написали обращение в полицию, и с ней провёл работу участковый, предупредив об ответственности, но хозяйка никаких мер после этого так и не предприняла.

«И буквально вчера ко мне снова обратились жители СНТ, и сегодня я собиралась подать заявку в комитет по сельскому хозяйству и природным ресурсам районной администрации на отлов, чтобы их можно было стерилизовать. Но зашла председатель ТОС Юлия и сказала, что собаку стерилизовали и щенят раздали. Ситуация разрешилась. Буквально сегодня отдали последнего щенка», – рассказала она.

Ранее в Черняковицах произошла ещё одна история, где всё внимание было приковано к собаке: животное, дрейфующее на льдине по Пскове, спасли местные жители. Участие в спасении принимали сразу несколько человек – кто-то сидел в лодке, кто-то удерживал её тросами, чтобы она не перевернулась, а женщины поддерживали. При этом лодка всё равно чуть было не опрокинулась со спасителем и собакой. Подробнее об этой истории читайте по ссылке.