Жителей Псковской области приглашают стать участниками конкурса имени Бориса Трояновского

18:20, 24 февраля 2025, ПАИ

С 3 по 14 марта Псковский областной центр народного творчества принимает заявки на участие в зональном (отборочном) туре областного фестиваля-конкурса имени виртуоза-балалаечника Бориса Трояновского. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения культуры.

В конкурсе могут принять участие творческие коллективы, а также отдельные исполнители без ограничения возраста и ведомственной принадлежности: ансамбли, оркестры русских народных инструментов, солисты-балалаечники, домристы, гармонисты, гусляры, баянисты, ложкари, рожечники и другие.

Проконсультироваться и отправить заявку можно по почте nartvor@ocntpskov.ru.

Ранее сообщалось, что более 20 проектов из Псковской области претендуют на звание лучшей родной игрушки.