Жителей Псковской области приглашают стать участниками конкурса имени Бориса Трояновского
С 3 по 14 марта Псковский областной центр народного творчества принимает заявки на участие в зональном (отборочном) туре областного фестиваля-конкурса имени виртуоза-балалаечника Бориса Трояновского. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения культуры.
В конкурсе могут принять участие творческие коллективы, а также отдельные исполнители без ограничения возраста и ведомственной принадлежности: ансамбли, оркестры русских народных инструментов, солисты-балалаечники, домристы, гармонисты, гусляры, баянисты, ложкари, рожечники и другие.
Проконсультироваться и отправить заявку можно по почте nartvor@ocntpskov.ru.
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