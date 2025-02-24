Стихи псковских поэтесс читают на фронте
34 стихотворения псковских поэтесс вошли в сборник народной женской поэзии «Тебя никто не победит!», который ребята, находящиеся в зоне СВО, уже получили. Об этом пишет районная газета «Земля Новоржевская».
«Тематика стихов – СВО, вера, надежда, любовь, победа, дом, семья, страна, духоподъёмные, патриотические стихотворения! Формат сборника выбран карманный, его будет удобно читать и носить с собой во внутреннем кармане», – пишет газета.
Инициатором проекта стало региональное отделение Союза женщин России.
Идею предложила заместитель Псковского регионального отделения Союза женщин России Татьяна Грызлова.
Видео можно найти по ссылке в соцсети «ВКонтакте» vk.com/video143777642_456239095.
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