Более 40 школьников Псковской области вступили в «Юнармию»

20:28, 24 февраля 2025, ПАИ

Торжественная церемония вступления школьников в ряды «Юнармии» прошла в одной из войсковых частей 76-й дивизии ВДВ в честь Дня защитника Отечества сегодня, 24 февраля. Об этом ПАИ сообщили в комитете по молодёжной политике Псковской области.

Школьники из Пскова, Новосокольнического и Себежского районов поклялись готовить себя к служению Отечеству, чтить память героев, сражавшихся за свободу и независимость Родины. В ряды юнармейцев вступило 40 учащихся школ.

С новым статусом ребят поздравили врио председателя комитета по молодёжной политике Псковской области Дмитрий Яковлев, его заместитель Екатерина Тимофеева и начальник регштаба ВВПОД «Юнармия» Псковской области Михаил Рыбчинский.

Ранее сообщалось, что оборонно-спортивная игра «Юнармия-2025», посвящённая 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошла в Великих Луках.