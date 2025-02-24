Работу Пустошкинского филиала Невельской межрайонной больницы обсудили на совещании с главой муниципалитета

20:53, 24 февраля 2025, ПАИ

В рамках рабочего совещания в администрации Пустошкинского района глава муниципалитета Юрий Кравцов и депутаты районного Собрания депутатов обсудили вопросы работы Пустошкинского филиала Невельской межрайонной больницы. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению Псковской области.

В мероприятии участвовали заместители председателя регионального комитета по здравоохранению Надежда Рагозина, Ирина Жаворонкова, главный врач Невельской межрайонной больницы Олеся Голубева.

«Все виды медицинской помощи сохранены, сокращения медицинского персонала филиала нет. Коечный фонд по профилю «педиатрия» сохранен в полном объеме как в круглосуточном, так и в дневном стационаре и будет расположен на прежнем месте. Реактивы для выполнения анализов крови в Пустошкинском филиале есть. Выезд узких врачей-специалистов будет осуществляться по графику. Первый прием ЛОРа и окулиста был в Пустошке в минувшую пятницу», – прокомментировали ситуацию в комитете.

Сообщается также, что количество коек круглосуточного стационара терапевтического профиля также сохранено в прежнем объеме; в дневном стационаре будут функционировать койки по профилям «терапия», «хирургия» и «гинекология» в объемах, соответствующих фактическим показателям деятельности филиала за предыдущие годы и обеспечивающих потребность взрослого населения района в указанных видах медицинской помощи.

Комитет по здравоохранению Псковской области ответил на вопросы главы района Юрия Кравцова и районных депутатов, в том числе на те, которые поступили к ним от жителей муниципалитета.

Напомним, в ноябре 2024 года завершилась реорганизация Островской межрайонной больницы. У Островской больницы теперь есть филиалы: Пыталовский, Опочецкий, Красногородский, Пушкиногорский, Новоржевский. До этого в состав Невельской межрайонной больницы в качестве филиалов вошли Новосокольническая, Пустошкинская, Себежская и Усвятская больницы.