Объём производства российских кондитерских изделий вырос более чем на 4%
Объём производства российских кондитерских изделий по итогам 2024 года вырос на 4,2 %, пишет ТАСС со ссылкой на главу комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александра Двойных.
Отечественные предприятия в полной мере обеспечивают внутренние потребности страны, заявил Александр Двойных. Он подчеркнул, что, несмотря на западные санкции, объём производства всё-таки вырос, а на прилавках российских магазинов представлен огромный ассортимент продукции.
Напомним, что в Пскове планируют продавать хлебные конфеты.
Ранее сообщалось, что лакомства из Псковской области пользуются особой популярностью среди иностранцев. Недавно варенье из лисичек «полетело» в Швейцарию и в Италию.
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