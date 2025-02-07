Объём производства российских кондитерских изделий вырос более чем на 4%

17:56, 07 февраля 2025, ПАИ

Объём производства российских кондитерских изделий по итогам 2024 года вырос на 4,2 %, пишет ТАСС со ссылкой на главу комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александра Двойных.

Отечественные предприятия в полной мере обеспечивают внутренние потребности страны, заявил Александр Двойных. Он подчеркнул, что, несмотря на западные санкции, объём производства всё-таки вырос, а на прилавках российских магазинов представлен огромный ассортимент продукции.

Напомним, что в Пскове планируют продавать хлебные конфеты.

Ранее сообщалось, что лакомства из Псковской области пользуются особой популярностью среди иностранцев. Недавно варенье из лисичек «полетело» в Швейцарию и в Италию.