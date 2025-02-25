Что делать при отказе банка принимать старые доллары, объяснили россиянам

13:33, 25 февраля 2025, ПАИ

Что делать, если банк отказывается принимать доллары старого образца, объяснил член комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам Никита Чаплин в беседе с ТАСС.

«Понятия «срок годности» для долларовых купюр не существует», – заявил Чаплин. Он объяснил, что по законодательству США банкноты Федеральной резервной системы, выпущенные в обращение после 1914 года, должны приниматься к оплате, поэтому российские банки не имеют законных оснований не принимать доллары старого образца, если банкноты не вызывают сомнений в подлинности и находятся в нормальном состоянии. Критерии оценки степени износа купюр банки могут устанавливать самостоятельно, однако они не должны ущемлять права клиентов и противоречить текущему законодательству.

В случае если клиенту банка выдали валюту старого образца, ему следует обратиться к руководству отделения и запросить замену на банкноты нового образца, а при отказе выполнить требование человек вправе обратиться в Банк России, отметил депутат.

На данный момент долларами нового образца считаются купюры, выпущенные с 2013 года, а следующее обновление банкнот планируется в 2026 году.

Напомним, что по итогам прошлого года Банк России выявил почти две тысячи поддельных иностранных банкнот в СЗФО, 1 742 из них – доллары США.