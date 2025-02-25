Шестой сезон в любителях: как ФК «Псков» готовится к новым вызовам

16:30, 25 февраля 2025, ПАИ

Главный футбольный клуб города «Псков» готовится нырнуть в свой шестой сезон в статусе любительской команды. Количество соревнований, в которых принимает участие псковский коллектив, остается практически неизменным из года в год. Нынешний сезон по старой доброй традиции стартовал с турнира на призы полпреда президента России в СЗФО, который, как и всегда, принимал дворец спорта «Зенит» в Санкт-Петербурге. Команда под руководством Игоря Васильева становится всё моложе. Отток опытных игроков, как правило, в другие сферы деятельности, компенсируется интересными молодыми ребятами. На турнире полпреда в основном составе «Пскова» в каждом матче неизменно появлялись как минимум три игрока, чьи имена ранее звучали лишь в Юношеской футбольной лиге.

Итог? Седьмое место из десяти. Не бог весть какой результат, но и не катастрофа. Тем более если учесть, что «Псков» потерпел всего одно поражение за весь турнир, а соотношение забитых и пропущенных мячей – три к четырём. В цифрах сине-белые где-то посередине, а вот качество игры мы обсудили с главным тренером команды Игорем Васильевым.

– Игорь Евгеньевич, какие можно подвести итоги турнира полпреда?

– Молодые ребята 2007 и 2008 годов рождения влились в состав. Главное, они почувствовали, что такое взрослый футбол, когда идёт заруба, тычки, толчки и прочее. И я хочу сказать, что выглядели они достойно.

– Если кого-то выделять, то лично нам с первой игры бросилась в глаза игра двух новеньких центральных защитников Фёдора Пикалёва и Дмитрия Рыбакова. Выступили довольно уверенно, что в итоге отразилось и на количестве пропущенных мячей.

– Да, мы пропустили всего четыре мяча. Это нормально для такой молодой обороны. В первой игре мы знали, что у «Кристалла» два нападающих, поэтому сыграли в три центральных защитника, и это сработало. А в следующем матче снова начали играть в три центральных защитника, но это не сработало. У них был только один нападающий, мы проиграли в итоге середину поля. Поэтому и пропустили два гола в первом тайме. Это должна быть тактическая работа тренеров, наше упущение. А так и Пикалёв, и Рыбаков молодцы. Я доволен тем, как они выглядели на этом турнире, но и не только они.

В заключительном матче турнира центральный защитник Фёдор Пикалёв забил свой дебютный гол за взрослую команду

– Дебютный гол за «Псков» забил также нападающий Егор Шатаилов. Как вам его выступление?

– Главное, что у него есть желание, хотя оно и мешает ему иногда. Есть пока в его игре сумбур. Надеюсь, что рядом с опытным нападающим Антоном Шишаевым он немного успокоится. Были ещё моменты, можно было забивать. Минимум три мяча точно.

Егор Шатаилов оказался на острие голевой атаки

– Один гол с игры всего, зато какой. Очень красивый мяч – быстрая атака, которая началась с вратаря Дениса Долгого. Почему такого больше не получалось?

– Тут зависит и от точности передачи. Денис хорошо вынес, но сколько, например, у него не получилось передач. Всё вместе должно сработать. И конечно, от середины поля в основном зависит комбинационная игра. В той атаке успели выбежать и поддержать. Не всё пока гладко. Хочется многого, но всего пока не объять. Тактически они привыкали к требованиям. Плюс скорости другие. Кто-то из молодёжи, например, 20 минут проводит на поле и уже задыхается, надо уже делать замену. Уровень соперников был хороший. «Череповец» с нынешнего сезона – команда Второй лиги, «Звезда» – там же. «Север» сколько лет в лидерах, они укомплектованы под Вторую лигу. Хорошие соперники. Для молодёжи вообще здорово, что мы играли с сильными соперниками.

– Седьмое место из десяти команд звучит так себе, но буквально два момента могли вывести команду даже в финал. Например, можно было выиграть у «Кристалла», ведь гол в их ворота напрашивался, и пять минут не хватило, чтобы додержать победу против «Севера». Нет ощущения, что это был турнир упущенных возможностей?

– Пять минут с «Севером» – самое обидное, потому что мы могли бороться реально за первое место. А так при одном поражении седьмое место, безусловно, не звучит. Тем не менее, в прошлом году мы были девятые. И это учитывая, что у нас омолодился состав. Самое главное, что мы играли с сильными командами, поэтому неудачные моменты должны быть.

«Север» сравнял счёт за пять минут до конца основного времени игры с «Псковом»

– В финале турнира полпреда играли лидеры чемпионата СЗФО «Север» и спортшкола «Ленинградец». Это как раз команды из нашей лиги, главные соперники «Пскова» по ходу сезона. Как думаете, получится ли с ними бороться в нынешнем году?

– Думаю, что будем бороться. Дай бог, если состав сохранится, потому что у наших игроков сейчас заканчивается учёба. Кто-то уезжает дальше поступать обычно. А сейчас у нас такая большая обойма. Есть ещё несколько ребят на карандаше 2008 года рождения, мы на них рассчитываем. Где-то 23-24 футболиста в обойме. Не хотелось бы, чтобы летом кто-то из них уехал. У нас ещё будет «Кубок чемпионов» в Пскове. Там посоперничаем.

– Что за «Кубок чемпионов»?

– Это ежегодный турнир, на котором собираются чемпионы областей Северо-Запада. Он проходил в Великом Новгороде обычно. В этом году он будет в Пскове в апреле.

– А что с Кубком и чемпионатом Псковской области?

– Безусловно, участвуем. У нас есть молодёжная команда 2008 года рождения. У них не будет ЮФЛ (Юношеской футбольной лиги) в этом году. Так что эта команда у нас больше будет выбираться на областные соревнования, ну и плюс своих будем иногда отдавать им.

– А почему у ребят 2008 года рождения не будет ЮФЛ?

– А вот так придумали в РФС (Российском футбольном союзе). Вместо трёх возрастных групп оставили две. И эти ребята, получается, остались на перепутье. Из них мы планируем где-то четверых привлечь во взрослую команду. Но они и свою команду сохранили, с которой готовятся на областные соревнования.

– Выходит, что у ФК «Псков» появится что-то типа молодёжки?

– Да.

– Президент РФС Александр Дюков планирует организовать турнир среди команд регионов, у которого пока нет названия. Суть в том, что в нём будут участвовать в основном любительские коллективы. Слышно ли о нём что-нибудь?

– Пока ничего. Слышали столько же, сколько и все. Конкретики пока нет.

– А на уровне идеи вам нравится турнир в таком формате?

– Любые игры интересны. Будет больше команд нашего уровня, наверное, будет только интереснее.

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