День открытых дверей прошёл в Псковском филиале Университета ФСИН России

16:00, 25 февраля 2025, ПАИ

День открытых дверей для псковских студентов среднего профессионального образования провели в Псковском филиале Университета ФСИН России, сообщили ПАИ в пресс-службе учебного заведения.

Студентов направления «Юриспруденция» поприветствовал начальник Псковского филиала Университета ФСИН России Александр Сысоев, который рассказал о приёмной кампании и порядке зачисления в вуз.

После чего прошла экскурсия по территории образовательной организации, музейной экспозиции и выставке стрелкового оружия, состоящего на вооружении в подразделениях ФСИН России.

Вместе с этим студенты увидели видеофильм о Псковском филиале Университета ФСИН России.

Ранее сообщалось, что благодарность президента России получила сотрудница псковского УФСИН.