День открытых дверей прошёл в Псковском филиале Университета ФСИН России
День открытых дверей для псковских студентов среднего профессионального образования провели в Псковском филиале Университета ФСИН России, сообщили ПАИ в пресс-службе учебного заведения.
Студентов направления «Юриспруденция» поприветствовал начальник Псковского филиала Университета ФСИН России Александр Сысоев, который рассказал о приёмной кампании и порядке зачисления в вуз.
После чего прошла экскурсия по территории образовательной организации, музейной экспозиции и выставке стрелкового оружия, состоящего на вооружении в подразделениях ФСИН России.
Вместе с этим студенты увидели видеофильм о Псковском филиале Университета ФСИН России.
Ранее сообщалось, что благодарность президента России получила сотрудница псковского УФСИН.
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