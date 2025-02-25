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Общество

День открытых дверей прошёл в Псковском филиале Университета ФСИН России

День открытых дверей для псковских студентов среднего профессионального образования провели в Псковском филиале Университета ФСИН России, сообщили ПАИ в пресс-службе учебного заведения.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского филиала Университета ФСИН России

Студентов направления «Юриспруденция» поприветствовал начальник Псковского филиала Университета ФСИН России Александр Сысоев, который рассказал о приёмной кампании и порядке зачисления в вуз.

После чего прошла экскурсия по территории образовательной организации, музейной экспозиции и выставке стрелкового оружия, состоящего на вооружении в подразделениях ФСИН России.

Вместе с этим студенты увидели видеофильм о Псковском филиале Университета ФСИН России.

Ранее сообщалось, что благодарность президента России получила сотрудница псковского УФСИН.

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