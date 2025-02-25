Более полутора миллионов рублей лишились псковичи из-за мошенников

17:36, 25 февраля 2025, ПАИ

Более полутора миллионов рублей лишились псковичи из-за телефонных мошенников, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По данным следствия, некоторым жителям Пскова звонили неизвестные и представлялись сотрудниками различных организаций. Под различными предлогами, например как необходимость перевода денег на «безопасный счет», продление договора на услуги сотовой связи и перерасчёт пенсии, они вводили собеседников в заблуждение. Жертвами мошенников также стали отдельные пользователи, которые покупали и продавали товары в интернете.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. Возбуждены уголовные дела, проводится расследование.