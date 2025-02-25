Псковский студент представляет регион на конкурсе профмастерства по электромонтажу в Белоруссии

19:11, 25 февраля 2025, ПАИ

Даниил Никитин представит Псковскую область на шестом региональном этапе республиканского конкурса профессионального мастерства по электромонтажу в Витебске (Белоруссия), сообщили ПАИ в комитете по образованию Псковской области.

«Даниил – студент Псковского агротехнического колледжа и талантливый электромонтажник, уже зарекомендовавший себя на престижных соревнованиях. В прошлом сезоне он завоевал серебро на региональном этапе чемпионата «Профессионалы» по электромонтажу и бронзу в национальном финале чемпионата высоких технологий в компетенции «Разработчик мехатронных систем реабилитации (экзоскелеты)», – сообщили в профильном комитете.

Молодого человека поддерживают преподаватели отделения энергетики, специалисты по профориентации, заместитель директора по учебной работе Псковского агротехнического колледжа и представители комитета по образованию Псковской области.