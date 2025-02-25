«Парту Героя» открыли в Тямшанской гимназии в Псковском районе

18:36, 25 февраля 2025, ПАИ

«Парту Героя» открыли в Тямшанской гимназии в Псковском районе в честь погибших при исполнении воинского долга ефрейтора Андрея Ануфриева и младшего сержанта Максима Степанова. Об этом ПАИ сообщили в филиале фонда «Защитники Отечества» в Псковской области.

На открытии присутствовали матери героев Надежда Ануфриева и Жанна Васильева. Ученики школы, близкие военнослужащих и гости церемонии возложили цветы и минутой молчания почтили память погибших.

Андрей Ануфриев и Максим Степанов – кавалеры ордена Мужества (посмертно).

Отметим, ефрейтор Андрей Ануфриев погиб в результате исполнения боевого долга при обстреле противником государственной границы РФ у села Малая Таволжанка Белгородской области в июне 2023 года. Младший сержант Максим Степанов также погиб в июне 2023 года в районе Кременной, когда его подразделение попало под обстрел противника. Ранее на фасаде школы были открыты мемориальные доски в память об Андрее Ануфриеве и Максиме Степанове.

Ранее сообщалось, что мемориальный комплекс защитникам Отечества «Воин» в память о павших героях и участниках СВО на погосте в Выбутах посетил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.