Ветеран боевых действий пообщался со школьниками из Псковского района

19:44, 25 февраля 2025, ПАИ

Ветеран боевых действий Максим Андреев встретился с учениками Тямшанской гимназии в Псковском районе и рассказал им о своём пути в армии, об участии в специальной военной операции и о том, как служба изменила его жизнь. Как проходила встреча, ПАИ сообщили в филиале фонда «Защитники Отечества» в Псковской области.

В ходе встречи со школьниками ветеран также рассказал о своём тяжёлом ранении, после которого полностью лишился зрения, а также как проходила реабилитация.

Максим Андреев назвал спорт мощным инструментом восстановления и адаптации. Также ветеран приобрёл новое увлечение – плетение браслетов, которое стало для него способом самовыражения и отдыха.

Ранее сообщалось, что «Парту Героя» открыли в Родинской школе в Псковском районе.