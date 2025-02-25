Ветеран боевых действий пообщался со школьниками из Псковского района
Ветеран боевых действий Максим Андреев встретился с учениками Тямшанской гимназии в Псковском районе и рассказал им о своём пути в армии, об участии в специальной военной операции и о том, как служба изменила его жизнь. Как проходила встреча, ПАИ сообщили в филиале фонда «Защитники Отечества» в Псковской области.
В ходе встречи со школьниками ветеран также рассказал о своём тяжёлом ранении, после которого полностью лишился зрения, а также как проходила реабилитация.
Максим Андреев назвал спорт мощным инструментом восстановления и адаптации. Также ветеран приобрёл новое увлечение – плетение браслетов, которое стало для него способом самовыражения и отдыха.
Ранее сообщалось, что «Парту Героя» открыли в Родинской школе в Псковском районе.
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