Главы муниципалитетов Псковской области поделились наиболее эффективными методами патриотического воспитания

21:12, 25 февраля 2025, ПАИ

Главы муниципальных образований Псковской области приняли участие в заседании комиссии по рассмотрению ходатайств о присвоении почётного звания, которое прошло в правительстве региона во вторник, 25 февраля. В рамках встречи руководители муниципалитетов поделились своими достижениями и наиболее эффективными методами работы по патриотическому воспитанию, которые были реализованы в том числе с использованием средств из областного бюджета. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Так, в Невельском муниципальном округе на средства гранта был установлен памятный знак «Край партизанской славы», а также благоустроена прилегающая территория. В создании мемориала активно участвовали местные жители и краеведы. Теперь в городе появилось новое пространство, где регулярно проводятся мероприятия, посвящённые патриотизму.

В Новосокольническом районе целый ряд памятных мероприятий направлен на историческое просвещение детей и молодёжи с рассказом о героическом подвиге Героя Советского Союза Алии Молдагуловой, погибшей при освобождении муниципалитета. Например, благодаря приобретённому интерактивному оборудованию районный краеведческий музей проводит в новом, современном формате традиционный телемост Новосокольники – Актобе.

Участники встречи также обсудили проведение мероприятий в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В муниципалитетах Псковской области для оформления общественных пространств и тематических зон организуют уголки «Край партизанской славы».

Отметим также, в ходе заседания стало известно, что до одного миллиона рублей будут увеличены гранты для муниципалитетов – обладателей звания «Край партизанской славы».

Напомним, в настоящее время в Псковской области уже семь муниципальных образований носят это почётное звание: Дедовичский, Себежский, Новосокольнический районы и Невельский, Стругокрасненский, Гдовский, Усвятский муниципальные округа.