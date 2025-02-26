Павел Мулинский с семьёй из Себежского района победил в номинации «Бизнесмен года» премии «Народное признание – 2024»

19:45, 26 февраля 2025, ПАИ

Павел Мулинский из Себежского района, который возглавляет семейную династию, занимающейся выращиванием овощей, завоевал статуэтку Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2024» в номинации «Бизнесмен года». Об этом сообщает корреспондент ПАИ с торжественной церемонии награждения, которая проходит в БКЗ Псковской областной филармонии в среду, 26 февраля.

Статуэтку премии получил сын основателя Александр Мулинский. Победителя поздравили генеральный директор Фонда инвестиционного развития Псковской области Екатерина Ершова и директор Псковского филиала T2 Сергей Мартынов.

«Убеждён, что сильная экономика региона – это результат работы инициативных, смелых и трудолюбивых предпринимателей, которые каждый день создают ценность для своих клиентов, сотрудников и общества. Здорово, что существуют такие награды, которые признают лучших в своей отрасли и поощряют за профессионализм. Мы в свою очередь рады предоставлять псковскому бизнесу не только надёжную связь, но и удобные цифровые сервисы, направленные на развитие и масштабирование своего дела», – отметил он.

Екатерина Ершова в свою очередь подчеркнула, что очень многое, в том числе экономика, держится на плечах мужчин. «Хочу ещё раз поблагодарить мужчин за то, что они, несмотря ни на что, продолжают усердно развивать наш регион, ищут возможности даже там, где зачастую их и не видно. Здорово, что есть такая премия, которая нас заряжает на всё новые подвиги и поступки и заставляет двигаться только вперёд», – отметила она.

Александр Мулинский поблагодарил всех за награду. «Благодарю всех, что так высоко оценили наш труд. Нам приятно, что мы можем приносить пользу и народу Себежского района, и всей Псковской области», – сказал победитель.

Среди финалистов премии в номинации «Бизнесмен года» предприниматель из Новоржевского района Алексей Яковлев и генеральный директор завода «Вектор» в Острове Дмитрий Адамович.