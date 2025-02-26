Андрей Вьюнов поздравил гостей премии «Народное признание – 2024» от имени губернатора Михаила Ведерникова
Руководитель аппарата правительства Псковской области Андрей Вьюнов поздравил участников церемонии Первой общественной премии «Народное признание – 2024» от имени губернатора Михаила Ведерникова сегодня, 26 февраля, передаёт корреспондент ПАИ.
«Премия «Народное признание» – это ведь гораздо больше, чем просто премия. Это возможность для всех нас найти людей, коллективы, которые делают нашу жизнь ярче и интереснее, стимулируют всех нас на новые совершения. Это возможность сказать спасибо этим людям, трудовым творческим коллективам. Это и для них возможность рассказать о себе, зачастую о деле всей своей жизни, деле, которому отдаёшь всего себя, без остатка. За каждой премией, за каждой номинацией стоит настоящая летопись достижений, успеха. И в этом смысле это настоящая, подлинная народная история Псковской области. Псковская область действительно богата в первую очередь умными, трудолюбивыми, талантливыми и мужественными людьми. Дорогие друзья, я хочу сказать всем слова благодарности за неравнодушие, энтузиазм, стремление сделать нашу жизнь чуточку лучше, чуточку интереснее. Я уверен, что поддержка жителей Псковской области вдохновит вас на новые совершения», – сказал Андрей Вьюнов.
Премия «Народное признание» проходит в 15-й раз. Её учредителями являются Псковское агентство информации и средства массовой информации, входящие в медиахолдинг Псковской области.
В этом году в премии десять номинаций – это «Бизнесмен года», «Открытие», «Рекорд», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Сервис», «Событие», «Поступок», «Наша марка». В жюри премии вошли десять человек. Возглавил его губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
О ходе премии можно прочитать в специальном сюжете ПАИ.
Официальные хештеги мероприятия – #НародноеПризнание #ПремияПАИ.
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