Федерация практической стрельбы Псковской области удостоена премии «Народное признание – 2024» в номинации «Рекорд»
Федерация практической стрельбы Псковской области завоевала победу в номинации «Рекорд» Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2024». Об этом сообщает корреспондент ПАИ с торжественной церемонии награждения, которая проходит в БКЗ Псковской областной филармонии в среду, 26 февраля.
Награду председателю регионального отделения Федерации Валерию Емцеву вручили начальник Главного управления МЧС России по Псковской области Сергей Лаврухин и начальник управления по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства Псковской области Елена Тимашова.
«Каждая номинации очень важна и в каждой из них нет побеждённых, а только победители. Благодаря этой премии действительно гордишься Псковской областью и её жителями», – отметил Сергей Лаврухин.
«Номинация «Рекорд» наиболее значимой становится тогда, когда мы понимаем, что основная масса номинантов – это дети. Мы смогли воспитать таких смелых, любящих свою Родину детей», – подчеркнула Елена Тимашова.
Также в финал премии в этой номинации попали команда юнармейцев «Спасатель-Псков» в возрасте 11-13 лет и спортсменка из деревни Фотьево, а также участница молодёжного ТОСа «Фотевский край Варвара Никифорова.
Премия «Народное признание» проходит в 15-й раз. Её учредителями являются Псковское агентство информации и средства массовой информации, входящие в медиахолдинг Псковской области.
В этом году в премии десять номинаций – это «Бизнесмен года», «Открытие», «Рекорд», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Сервис», «Событие», «Поступок», «Наша марка». В жюри премии вошли десять человек. Возглавил его губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
О ходе премии можно прочитать в специальном сюжете ПАИ.
Официальные хештеги мероприятия – #НародноеПризнание #ПремияПАИ.
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