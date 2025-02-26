Федерация практической стрельбы Псковской области удостоена премии «Народное признание – 2024» в номинации «Рекорд»

19:52, 26 февраля 2025, ПАИ

Федерация практической стрельбы Псковской области завоевала победу в номинации «Рекорд» Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2024». Об этом сообщает корреспондент ПАИ с торжественной церемонии награждения, которая проходит в БКЗ Псковской областной филармонии в среду, 26 февраля.

Награду председателю регионального отделения Федерации Валерию Емцеву вручили начальник Главного управления МЧС России по Псковской области Сергей Лаврухин и начальник управления по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства Псковской области Елена Тимашова.

«Каждая номинации очень важна и в каждой из них нет побеждённых, а только победители. Благодаря этой премии действительно гордишься Псковской областью и её жителями», – отметил Сергей Лаврухин.

«Номинация «Рекорд» наиболее значимой становится тогда, когда мы понимаем, что основная масса номинантов – это дети. Мы смогли воспитать таких смелых, любящих свою Родину детей», – подчеркнула Елена Тимашова.

Также в финал премии в этой номинации попали команда юнармейцев «Спасатель-Псков» в возрасте 11-13 лет и спортсменка из деревни Фотьево, а также участница молодёжного ТОСа «Фотевский край Варвара Никифорова.