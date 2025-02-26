«Казнить нельзя помиловать»: больше половины россиян выступают за отмену моратория на смертную казнь

14:33, 26 февраля 2025, ПАИ

Больше половины опрошенных россиян выступают за отмену моратория на смертную казнь, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

За последние 15 лет позиция людей в этом вопросе стала чётче: доля тех, для кого вопрос применения карательной меры «безусловно важен», выросла с 28 до 36 %.

«Из всех возможных вариантов – сохранение статус-кво, полный отказ от смертной казни и отмена моратория на неё – каждый второй отдаёт предпочтение последнему. Сохранение моратория россияне поддерживают вдвое реже, чем его отмену, в то время как идея полного отказа от исключительной меры наказания наименее популярна в российском обществе», – отметили в материале ВЦИОМ.

Напомним, что с 1996 года в России действует мораторий на применение смертной казни, её альтернативой является пожизненное заключение.

Добавим, что в ноябре 2023 года в Министерстве юстиции РФ заявили о невозможности возврата к смертной казни в России.