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Общество

«Казнить нельзя помиловать»: больше половины россиян выступают за отмену моратория на смертную казнь

Больше половины опрошенных россиян выступают за отмену моратория на смертную казнь, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

За последние 15 лет позиция людей в этом вопросе стала чётче: доля тех, для кого вопрос применения карательной меры «безусловно важен», выросла с 28 до 36 %.

«Из всех возможных вариантов – сохранение статус-кво, полный отказ от смертной казни и отмена моратория на неё – каждый второй отдаёт предпочтение последнему. Сохранение моратория россияне поддерживают вдвое реже, чем его отмену, в то время как идея полного отказа от исключительной меры наказания наименее популярна в российском обществе», – отметили в материале ВЦИОМ.

Напомним, что с 1996 года в России действует мораторий на применение смертной казни, её альтернативой является пожизненное заключение.

Добавим, что в ноябре 2023 года в Министерстве юстиции РФ заявили о невозможности возврата к смертной казни в России.

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