Блины – это святое дело: псковичи рассказали, что они едят на Масленичной неделе

13:17, 26 февраля 2025, ПАИ

Псковичи рассказали, какие блины готовят и едят на Масленичной неделе. Опрос провёл телеканал «Первый Псковский».

«Начинаем с дрожжевых блинчиков. Делаю из тыквы и ржаные. Сегодня уже поставила тесто, сейчас пойдём печь», – отметила псковичка.

Ещё одна жительница города рассказала, что в воскресенье семьей они едят блины с икрой. «А так варенье, сметана, творог. Ещё фарширую очень часто. Блины – это святое дело», – отметила она.

Ещё одна участница опроса поделилась, что обычно не печёт блины сама. «Но вчера напекла в первый раз за восемь лет. И даже вкусно получилось. Рецепт называется «три стакана»: стакан кипятка, стакан муки и стакан молока. И туда ещё два яйца, сахар и соль по вкусу», – сказала она.

А пскович поделился, что доверяет выпечку блинов своей жене. «Вот сегодня приду. Жена говорит: «Вечером будут блинчики», – сразу же всё – другое настроение», – добавил он.

Ранее псковичам дали рекомендации по приготовлению блинов.