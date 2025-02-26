Полицейский из Дедовичского района получил награду премии «Народное признание – 2024» в номинации «Поступок»
Начальник тыла МО МВД России «Дедовичский» майор внутренней службы Семён Жильцов из Дедовичского района завоевал статуэтку Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2024» в номинации «Поступок». Об этом сообщает корреспондент ПАИ с торжественной церемонии награждения, которая проходит в БКЗ Псковской областной филармонии в среду, 26 февраля.
Победителя поздравили руководитель аппарата правительства Псковской области Андрей Вьюнов и руководитель Псковского филиала фонда «Защитники Отечества» Надежда Васильева.
«За каждой номинацией стоит настоящая летопись. Это история Псковской области. Премия проходит в 15-й раз и каждый раз пользуется большой популярностью. Область богата творческими и удивительными людьми, которые делают наш регион лучше», – отметил Андрей Вьюнов.
«В этой номинации представлены люди, которые не прошли мимо. Их поступки наполнены высокими человеческими качествами. Эти люди настоящие герои и мы говорим им спасибо», – добавила Надежда Васильева.
Семён Жильцов в свою очередь поблагодарил всех за награду.
Среди финалистов премии в номинации «Поступок» инспектор Госавтоинспекции из Великолукского района Юрий Степанов и поисковый отряд «След» из Великих Лук.
Премия «Народное признание» проходит в 15-й раз. Её учредителями являются Псковское агентство информации и средства массовой информации, входящие в медиахолдинг Псковской области.
В этом году в премии десять номинаций – это «Бизнесмен года», «Открытие», «Рекорд», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Сервис», «Событие», «Поступок», «Наша марка». В жюри премии вошли десять человек. Возглавил его губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
О ходе премии можно прочитать в специальном сюжете ПАИ.
Официальные хештеги мероприятия – #НародноеПризнание #ПремияПАИ.
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