Закон о продлении программы маткапитала до 2030 года одобрил Совет Федерации

14:58, 26 февраля 2025, ПАИ

Закон о продлении программы материнского капитала до 2030 года одобрил Совет Федерации на пленарном заседании сегодня, 26 февраля. Соответствующий документ опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

Продлить программу ещё на пять лет до 31 декабря 2030 года поручил президент России Владимир Путин. Согласно сопроводительным документам к закону, около 4,9 миллиона семей приобретут право на получение маткапитала в 2027–2030 годах, а на реализацию программы потребуется примерно 2,8 триллиона рублей.

Напомним, что с 1 февраля 2025 года маткапитал на первенца составляет 676,3 тысячи рублей, а на второго ребёнка – 893,8 тысячи рублей. Если семья получала материнский капитал на первого ребёнка, при рождении или усыновлении второго она может получить доплату 217,4 тысячи рублей.

Добавим, что отец может оформить маткапитал в случае, если он является единственным усыновителем или если с матерью ребёнка что-то произошло. Подать заявление на получение выплаты можно в МФЦ, на портале «Госуслуги» или в ближайшей клиентской службе ОСФР по Псковской области.