Бренд «Красное знамя» стал лучшим в номинации «Наша марка» премии «Народное признание – 2024»

20:46, 26 февраля 2025, ПАИ

Бренд из Псковской области «Красное знамя» получил статуэтку Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2024» в номинации «Наша марка». Об этом сообщает корреспондент ПАИ с торжественной церемонии награждения, которая проходит в БКЗ Псковской областной филармонии в среду, 26 февраля.

Статуэтку премии получил заместитель генерального директора по развитию Алексей Лебедев. Победителя поздравили главный федеральный инспектор по Псковской области Александр Хлопков и директор филиала в Новгородской и Псковской областях ПАО «Ростелеком» Ольга Родионова.

«Для каждого из нас выбор товара становится испытанием. Выбрать из сотни товаров очень тяжёло. Но когда мы говорим про наших сегодняшних номинантов, то первым на ум приходит слово «качество». Видя их, мы не будем теряться в сомнениях. Это настоящие псковские бриллианты», – отметил Александр Хлопков.

«Огромная благодарность организаторам и ведущим, нам досталась очень тёплая и вкусная номинация. Каждый день эти люди делают всё, чтобы Псковская область оставалась регионом с сильной экономикой», – подчеркнула Ольга Родионова.

Алексей Лебедев, в свою очередь, поблагодарил всех за награду. «Сегодня «Красное знамя» знают все, кто покупает молоко и другие молочные продукты Псковской области. Мы сделаем всё, чтобы наш бренд стал «Нашей маркой» всей России», – добавил он.

Среди финалистов премии в номинации «Наша марка» бренд из Новоржевского муниципального округа «Деревенский разносол» и «Молочные продукты Пушкиногорья».