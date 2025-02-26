Началась прямая трансляция церемонии вручения премии «Народное признание»

19:15, 26 февраля 2025, ПАИ

Началась прямая трансляция торжественной церемонии Первой общественной премии «Народное признание – 2024» из Большого концертного зала Псковской областной филармонии.

Трансляция ведётся на портале Псковского агентства информации, в группе ПАИ в ВК. Кроме того, за церемонией вручения премии можно следить в прямом эфире телеканала «Первый Псковский» (21-я кнопка).

Зрители в зале филармонии могут влиять на ход церемонии премии с помощью QR-кода на пригласительных билетах.