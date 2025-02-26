Началась прямая трансляция церемонии вручения премии «Народное признание»
Началась прямая трансляция торжественной церемонии Первой общественной премии «Народное признание – 2024» из Большого концертного зала Псковской областной филармонии.
Трансляция ведётся на портале Псковского агентства информации, в группе ПАИ в ВК. Кроме того, за церемонией вручения премии можно следить в прямом эфире телеканала «Первый Псковский» (21-я кнопка).
Зрители в зале филармонии могут влиять на ход церемонии премии с помощью QR-кода на пригласительных билетах.
Премия «Народное признание» проходит в 15-й раз. Её учредителями являются Псковское агентство информации и средства массовой информации, входящие в медиахолдинг Псковской области.
В этом году в премии десять номинаций – это «Бизнесмен года», «Открытие», «Рекорд», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Сервис», «Событие», «Поступок», «Наша марка». В жюри премии вошли десять человек. Возглавил его губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
О ходе премии можно прочитать в специальном сюжете ПАИ.
Официальные хештеги мероприятия – #НародноеПризнание #ПремияПАИ.
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