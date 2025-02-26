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Общество

Себеж попал в список самых красивых малых городов России

Себеж, город на юго-западе Псковской области, вошёл в топ-15 самых красивых малых городов и деревень России, рассказали ПАИ в пресс-службе «Авито» по Северо-Западу со ссылкой на данные Ассоциации самых красивых деревень и городков России.

  • Себеж попал в список самых красивых малых городов России
    Фото: ПАИ
  • Себеж попал в список самых красивых малых городов России
    Фото: ПАИ

«В туристических поездках россияне всё чаще выбирают неочевидные направления, в том числе посещают аутентичные малые города и деревни», – подчеркнули в пресс-службе. Себеж вошёл в число таких локаций и занял 11-е место в списке. Количество бронирований жилья в городе за год выросло в 3,8 раза, а число посуточных арендных предложений – на 4 %. Так, средняя стоимость посуточного найма квартиры в Себеже составила три тысячи рублей, а загородного дома – шесть тысяч рублей.

Скриншот: пресс-служба «Авито» по Северо-Западу

Среди городов рейтинга больше всего бронирований посуточного жилья было сделано в Калининградской области, в Светлогорске. На сегодняшний день для посуточной аренды в этом городе представлено 2,5 тысячи квартир и 140 загородных объектов в среднем за 4,8 и 8,4 тысячи рублей в сутки соответственно. Также в тройку лидеров вошли Суздаль во Владимирской области с доступными для бронирования 300 квартирами и 500 загородными домами (5,2 и 9,7 тысячи рублей соответственно) и Великий Устюг, где представлено около 350 квартир средней стоимостью 2,8 тысячи рублей и свыше 200 объектов загородного жилья в среднем за 7,6 тысячи рублей в сутки.

Ранее сообщалось, что количество предложений квартир в долгосрочную аренду в Псковской области выросло на 12 %, а цены на неё выросли примерно на 15–20 %.

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