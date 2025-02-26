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Общество

Стоит ли покупать доллары, рассказал экономист

Курс доллара сегодня, 26 февраля, составляет 86,2 рубля, когда в январе этого года он достигал максимума в 113 рублей, следует из данных TradingView. О том, стоит ли покупать валюту на фоне падения курса, рассказал экономист Александр Дудчак в беседе с Life.ru.

Скриншот: TradingView

Россияне могут приобрести доллары, но только если у них имеются лишние деньги, считает экономист. По его мнению, фиксация национальной валюты на низкой точке курса является предлогом для дальнейшего понижения рубля, однако в то же время укрепление рубля является поводом для спекуляции: «Его загнали без реальных оснований за сутки: на пике продали долларовую массу и получили рублёвую».

Спекуляции с рублём только порождают неуверенность в национальной валюте, а выведенные деньги не попадают туда, где им место, а особенно в условиях неочевидного прекращения конфронтации с Западом, объяснил собеседник издания.

«Если есть свободные деньги, то можно «зелёные» прикупить. А нет денег – и не надо. Причин для ещё большего падения доллара нет», – заключил Александр Дудчак.

Ранее россиянам рассказали, что российские банки не имеют права не принимать доллары старого образца, если банкноты являются подлинными и находятся в удовлетворительном состоянии.

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