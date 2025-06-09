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Общество

На участке автодороги Псков – Родина ограничат движение 11 июня

Временное прекращение движения автотранспорта введут на автодороге Псков – Родина, на участке от дома № 2 на улице Юбилейной до улицы Набережной, 11 июня, сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Фото: ПАИ

Ограничение движения запланировано с 14:00 до 20:00 11 июня в связи с проведением праздничного мероприятия. Объезд осуществляется по улицам Школьной, Дружбы, Народной в деревне Родина Псковского муниципального округа.

Соответствующие изменения внесены в приказ комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области № 134 от 9 июня 2025 года.

Ранее сообщалось, что ремонт дороги Гверстонь – Крупп – Кулье находится в завершающей стадии. В настоящий момент дорожники приводят в нормативное состояние оставшийся отрезок протяжённостью около восьми километров.

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