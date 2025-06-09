В режиме повышенной готовности работают энергетики в Псковской области

19:47, 09 июня 2025, ПАИ

В Псковской области сильный ветер и грозы. В связи с этим энергетики работают в режиме повышенной готовности, сообщается в телеграм-канале «Россети. Северо-Запад».

89 аварийных бригад и 89 единиц техники готовы к оперативному восстановлению электроснабжения. 131 дизельный генератор общей мощностью 3,4 МВт в случае необходимости обеспечит резервное энергоснабжение социально значимых объектов.

Ожидается, что неблагоприятные погодные условия сохранятся до завтрашнего дня.

Специалисты сетевой компании обращают внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе чем на восемь метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону «Россетей» 8-800-220-0-220 (короткий номер для мобильных телефонов – 220).

Ранее сообщалось, что облако-воронка образовалось над Псковским районом.