Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В режиме повышенной готовности работают энергетики в Псковской области

В Псковской области сильный ветер и грозы. В связи с этим энергетики работают в режиме повышенной готовности, сообщается в телеграм-канале «Россети. Северо-Запад».

Фото: ПАИ

89 аварийных бригад и 89 единиц техники готовы к оперативному восстановлению электроснабжения. 131 дизельный генератор общей мощностью 3,4 МВт в случае необходимости обеспечит резервное энергоснабжение социально значимых объектов.

Ожидается, что неблагоприятные погодные условия сохранятся до завтрашнего дня.

Специалисты сетевой компании обращают внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе чем на восемь метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону «Россетей» 8-800-220-0-220 (короткий номер для мобильных телефонов – 220).

Ранее сообщалось, что облако-воронка образовалось над Псковским районом.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












09 июня 2025

В Псково-Печерской духовной семинарии прошёл первый этап итоговой аттестации
09 июня 2025

На участке автодороги Псков – Родина ограничат движение 11 июня
09 июня 2025

В режиме повышенной готовности работают энергетики в Псковской области
09 июня 2025

​Человеческие останки обнаружили в псковской деревне Жидилов Бор
09 июня 2025

Работы по благоустройству сквера у гостиницы «Рижская» активно ведутся в Пскове
09 июня 2025

Виктор Остренко проинспектировал завершающий этап ремонта дороги Гверстонь – Крупп – Кулье
09 июня 2025

О мужской косметике поговорили в программе «Бизнес-ланч». Главное
09 июня 2025

50 экипажей принимают участие в Международной встрече воздухоплавателей в Великих Луках

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...