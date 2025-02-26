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Изменения климата: что нам готовит природа

По всему миру прослеживаются изменения климата, учёные готовятся к новым природным вызовам. На днях Сочи утонул под 25-сантиметровыми сугробами. Аномально тёплая зима в Центральной России с практически полным отсутствием снега до февраля и рекордные снегопады в США – лишь некоторые проявления глобальных климатических изменений. Об этом сообщает телеканал НТВ со ссылкой на специалистов.

Фото: ПАИ

Средняя глобальная температура на Земле, по сообщению NASA, выросла примерно на 1,1 градуса с конца XIX века, что уже привело к серьёзным последствиям, например к разрушению жилых домов в Якутске из-за таянья вечной мерзлоты. Кроме того, изменения климата также приводят к неравномерному распределению осадков, вызывая засуху в одних регионах и наводнения в других, и могут повилять на систему циркуляции мирового океана и повышение его уровня.

Увеличение углекислого газа в атмосфере считается основной причиной глобального потепления. Однако некоторые исследователи утверждают, что колебание температуры является естественным процессом, который уже не раз проходил на Земле в прошлом.

Человечеству необходимо адаптироваться к меняющимся климатическим условиям и учитывать этот фактор при своей деятельности, считают эксперты. Учёные уже приступили к разработке новых сортов растений, устойчивых к экстремальным погодным условиям. Как отметил океанолог Ллойд Кейгвинг, климат меняется и жизнь в разных регионах придётся приспосабливать к новым условиям, но так было всегда.

Ранее сообщалось, что рекорд по высоте атмосферного давления был побит в Псковской области.

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