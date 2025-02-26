Библиотеки Белорусско-Российского университета и Пскова совместно запустили конкурс видеоэссе по книгам о войне

18:52, 26 февраля 2025, ПАИ

Библиотеки ПсковГУ и Белорусско-Российского университета совместно запустили конкурс видеоэссе по книгам о войне «Читай! Смотри! Помни!». Проект приурочен к 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне и освобождению нашей страны и Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков, а также к юбилейным датам писателей, произведения которых посвящены этой теме. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

К участию приглашаются студенты и сотрудники Псковского государственного университета, Белорусско-Российского университета и другие вузы Консорциума Российско-Белорусский университетский союз «Вместе».

Видеоэссе – видеоролик о книге, включающий в себя caмыe яркие и узнаваемые моменты произведения, живой отклик о произведении. Работа может быть выполнена в любом жанре: короткометражный фильм, слайд-шоу, видеофильм, компьютерная графика. Хронометраж до трех минут. Допускаются музыкальное сопровождение, титры. Принимаются индивидуальные и коллективные работы.

Заявки на конкурс и видеоролики в формате МР4, с указанием в названии файла фамилии автора принимаются до 20 апреля на электронный адрес библиотек вузов, участников конкурса. На территории России в библиотеку ПсковГУ на почту: oirit@pskgu.ru; на территории Республики Беларусь в библиотеку Белорусско-Российского университета на почту: bibliotekabru@gmail.com.

Ранее сообщалось, что приём заявок на конкурс «Хрустальные звёздочки» стартовал в Псковской области.