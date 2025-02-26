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В Черёхе на фасаде дома открыли мемориальную доску в честь гвардии полковника Константина Зизевского

В Черёхе на фасаде дома №147 открыли мемориальную доску в честь гвардии полковника Константина Зизевского – дважды кавалера ордена Мужества, командира 247-го гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка 7-й гвардейской десантно-штурмовой Краснознамённой, орденов Суворова и Кутузова дивизии. Об этом сообщила глава Псковского района Наталья Фёдорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: со страницы Натальи Фёдоровой в соцсети «ВКонтакте».

Константин Зизевский вырос в семье потомственных военных. Школу закончил с серебряной медалью, активно и успешно занимался спортом. В 2006 году стал выпускником Рязанского высшего воздушно-десантного дважды Краснознаменного командного училища, продолжив семейную традицию служения Отечеству.

За время службы прошел все командные должности: от командира взводадо командира полка, а в 2016 году принимал участие в параде на Красной площади, посвященном 71-й годовщине Великой Победы, возглавлял парадный расчет 104-го гвардейского десантно-штурмового полка.

Полковник Зизевский погиб 26 февраля 2022 года при выполнении воинского долга в зоне СВО.

Ранее сообщалось, что две мемориальные доски в память о героях СВО открыли в Серёдкинской школе.

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