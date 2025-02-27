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Ледоход в Псковской области: когда вскроются реки и ждать ли паводков

Когда начнётся ледоход в Псковской области и ждать ли паводков, рассказала руководитель Псковского гидрометцентра Тала Нещадимова в беседе с корреспондентом ПАИ.

Фото: ПАИ

«Пока прогнозируется ледоход по рекам в конце марта, во второй-третьей декаде месяца. Скорее всего, так и будет, но надо помнить, что у нас ледостав произошёл ещё в феврале, поэтому суточный ход льда уже был большой и он не полностью сформировался», – отметила метеоролог.

Паводки при отсутствии сильных осадков обещают быть спокойными, подчеркнула Тала Нещадимова.

«Сейчас погода способствует этому, у нас отрицательные температуры ночью и слабоположительные днём, поэтому можно ожидать, что какой-то ледоход будет, но вряд ли паводок превысит среднее нормативное значение», – заключила она.

Ранее в Росгидромете сообщали, что на реках Псковской области ожидается невысокое весеннее половодье. Максимальные уровни воды будут около и чуть ниже нормы.

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