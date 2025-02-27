Банк России отложил массовое внедрение цифрового рубля

11:25, 27 февраля 2025, ПАИ

Массовое внедрение цифрового рубля пройдёт позже запланированной даты, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на ежегодной встрече Ассоциации банков России с руководством ЦБ сегодня, 27 февраля.

В пилотном проекте участвуют около 30 компаний и 15 банков, от которых Банк России получает запросы о сдвиге сроков массового введения цифрового рубля и вопросы об объёмах необходимых доработок, отметила Эльвира Набиуллина. «Мы относимся к ним очень внимательно, потому что наша задача – чтобы цифровой рубль вызывал доверие россиян и бизнеса и был востребован», – подчеркнула она.

Кредитные организации должны были предоставить для клиентов ряд операций с цифровым рублём к 1 июля этого года, однако в связи с доработками по наиболее привлекательной для людей экономической модели новую дату внедрения цифрового рубля регулятор назовёт позже, заключила Эльвира Набиуллина.

Напомним, что 69 % опрошенных псковичей против зарплаты в цифровых рублях.