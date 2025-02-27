Россиянам продолжают навязывать дорогие услуги в автокредитовании

14:57, 27 февраля 2025, ПАИ

Россиянам продолжают навязывать дорогие и бесполезные дополнительные услуги при выдаче автокредитов, хотя ещё год назад банки согласились с необходимостью изменения подходов в автокредитовании, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на ежегодной встрече Ассоциации банков России с руководством ЦБ сегодня, 27 февраля.

На встрече в прошлом году девять банков подписались под специальным меморандумом, однако ситуация в автосалонах от этого не поменялась и людям продолжили навязывать дорогие, но бесполезные услуги, деньги за которые нельзя вернуть, подчеркнула Эльвира Набиуллина.

Если ситуацию не исправят, Банк России перейдёт к более жёсткому регулированию. «Предлагаю лидерам рынка в разумные сроки присоединиться к этому меморандуму, а иначе мы перейдём к более жёстким подходам через регулирование», – заключила председатель регулятора.

Напомним, что в России продажи легковых машин с пробегом выросли почти на 30 %, а более четверти вторичного авторынка занимает отечественная Lada.