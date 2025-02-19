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Общество

Продажи легковых машин с пробегом выросли в России почти на 30%

Продажи легковых подержанных автомобилей в России в январе 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 29,4 %, до 420,3 тысячи проданных экземпляров, пишет аналитическое агентство «Автостат».

Топ десять марок на рынке легковых машин с пробегом в январе. Скриншот: «Автостат»

Более четверти вторичного автомобильного рынка занимает отечественная Lada, чьи продажи в январе этого года составили 111,2 тысячи единиц. Среди иномарок самой продаваемой стала японская Toyota (42,4 тысячи штук), корейские Kia (22,6 тысячи штук) и Hyundai (22 тысячи штук), а также японский Nissan (18,2 тысячи штук). В целом эти марки заняли 51,5 % от всего вторичного рынка.

Первое место среди моделей на отечественном рынке подержанных машин занял седан Lada 2107 – в январе продажи достигли десяти тысяч экземпляров. Вторую и третью строчки модельного рейтинга заняли хетчбэк Lada 2114 и седан Lada 2107: 8,5 и восемь тысяч проданных экземпляров соответственно.

Топ десять моделей на рынке легковых машин с пробегом в январе. Скриншот: «Автостат»

Напомним, что в январе этого года цена на бензин в Псковской области выросла на 1,18 %. Подробнее с расценками можно ознакомиться здесь.

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