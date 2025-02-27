Большой спрос на самозапреты в кредитовании прогнозирует Банк России

15:01, 27 февраля 2025, ПАИ

С 1 марта этого года россияне смогут устанавливать самозапрет на выдачу потребительских кредитов, а Банк России в свою очередь видит, что на эту услугу будет большой спрос, заявила председатель регулятора Эльвира Набиуллина на ежегодной встрече Ассоциации банков России с руководством ЦБ сегодня, 27 февраля.

«Мы видим, что на самозапреты будет большой спрос со стороны граждан, которые опасаются мошенничества. Мы будем внимательно следить за тем, как этот сервис работает», – подчеркнула Эльвира Набиуллина.

Напомним, что устанавливаемые россиянами самозапреты не будут распространяться на автокредитование, ипотеку и в образовательные кредиты. До 1 сентября 2025 года установить или отменить запрет гражданин сможет только через портал «Госуслуги», а уже после – через МФЦ.