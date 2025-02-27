Полицейский из Дедовичского района – о победе в «Народном признании»: С этой наградой я буду идти дальше

13:21, 27 февраля 2025, ПАИ

Начальник тыла МО МВД России «Дедовичский» майор внутренней службы Семён Жильцов из Дедовичского района рассказал, что победа в номинации «Поступок» Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2024» стала для него настоящей неожиданностью. Об этом он сказал в беседе с корреспондентом ПАИ.

«Честно скажу, что это очень неожиданно! Меня распирает от эмоций. И, конечно, это не только моя заслуга, а заслуга всех жителей региона. Хочу поблагодарить всех, кто отдал свой голос за меня. Это большая честь. С этой наградой я буду идти дальше», – отметил Семён Жильцов.

На протяжении всего хода голосования полицейского поддерживали его родные, семья и коллеги, подчеркнул он. «Меня очень поддерживала моя мама. Хочу также выразить слова признательности родным и особенно коллегам, которые проявили активную позицию по всему региону», – сказал Семён Жильцов.

Также он отметил поступок своего коллеги, финалиста премии – инспектора районной Госавтоинспекции из Великолукского района Юрия Степанова, который оказал помощь женщине-водителю.

«Хочу также отметить своего коллегу – Юрия Степанова. Его поступок тоже заслуживает уважения. Да и в целом, конечно, каждый из номинантов, представленных в премии, достоин участия в ней. У меня на самом деле очень большие эмоции. Это действительно неожиданный приз», – поделился полицейский.

При этом он рассказал, что во время голосования не знал, кто выдвинул его на премию. «Все спрашивали, как я попал на премию, кто меня выдвинул. А я, если честно, пожимал плечами. А когда попал во второй тур, у меня уже начали активнее спрашивать, как проголосовать, но я сам, если честно, большой активности не проявлял и никого не просил отдать голос. Хочу ещё раз всех поблагодарить!» – заключил он и добавил, что пока статуэтка премии будет стоять дома, а позже уже на работе.