Дикие животные выходят к жителям Себежского района
Дикие животные выходят к жителям Себежского района, пишет газета «Призыв».
В Идрице по улицам ходит тетерев. Местные жители замечают птицу, гуляющую по улицам поселка и около школы, а также сидящую на крышах домов и деревьях.
А в деревне Кошнево в гости к одному из жителей пришла стая диких косуль.
«Соседки на полдник с тыквой пришли, вид из окна», – поделился Игорь.
Ранее в Себежском районе на охоту вышла американская норка.
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