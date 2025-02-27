Дикие животные выходят к жителям Себежского района

14:52, 27 февраля 2025, ПАИ

Дикие животные выходят к жителям Себежского района, пишет газета «Призыв».

В Идрице по улицам ходит тетерев. Местные жители замечают птицу, гуляющую по улицам поселка и около школы, а также сидящую на крышах домов и деревьях.

А в деревне Кошнево в гости к одному из жителей пришла стая диких косуль.

«Соседки на полдник с тыквой пришли, вид из окна», – поделился Игорь.

Ранее в Себежском районе на охоту вышла американская норка.