Спасатели доставили продукты и вещи жителям Талабских островов

14:24, 27 февраля 2025, ПАИ

Спасатели АСС Псковской области доставили очередную партию продуктов питания и вещей первой необходимости на Талабские острова, передает корреспондент ПАИ.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ





Для доставки продуктов и вещей спасатели использовали катер на воздушной подушке, для другого вида транспорта лед этой зимой слишком ненадежный.

Ранее руководитель Псковского гидрометцентра Тала Нещадимова рассказала, когда начнётся ледоход в Псковской области и ждать ли паводков.