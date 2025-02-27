Спасатели доставили продукты и вещи жителям Талабских островов
Спасатели АСС Псковской области доставили очередную партию продуктов питания и вещей первой необходимости на Талабские острова, передает корреспондент ПАИ.
Для доставки продуктов и вещей спасатели использовали катер на воздушной подушке, для другого вида транспорта лед этой зимой слишком ненадежный.
Ранее руководитель Псковского гидрометцентра Тала Нещадимова рассказала, когда начнётся ледоход в Псковской области и ждать ли паводков.
Комментарии: 0 Обсудить >>>