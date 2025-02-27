88 объектов культурного наследия в центре Пскова объединили в зону охраны

14:31, 27 февраля 2025, ПАИ

Центральная часть Пскова, ограниченная улицами Воровского, Кузнецкой, Свердлова, Комсомольским переулком и Октябрьским проспектом, получила статус объединенной зоны охраны объектов культурного наследия федерального и регионального значения. Постановление об утверждении её границ и требованиях градостроительных регламентов приняло Псковское областное Собрание депутатов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе законодательного органа.

В границах объединённой зоны охраны располагаются 88 исторических объектов, включая комплекс крепостных сооружений Окольного города, оборонительные земляные сооружения «Петровские бастионы», церкви Сергия с Залужья, Покрова от Торгу, Николы Явленного, «Дом Печенко», «Солодежня», «Дом Сафьянщикова», памятник А. С. Пушкину в сквере у Летнего сада и памятник В. И. Ленину у Дома Советов.

Внутри единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЕЗРЗ) выделено пять участков, различающихся перечнем установленных ограничений.

Так, в границах ЕЗРЗ-1 и ЕЗРЗ-2 запрещено капитальное строительство, изменение характера рельефа территории, установка рекламных конструкций, организация автопарковок, применение строительных технологий, оказывающих динамическое воздействие на объекты культурного наследия, сложившуюся застройку и загрязняющих природную среду.

В ЕЗРЗ-1 разрешено устанавливать скульптуры высотой не более 4 метров, размещать нестационарные торговые объекты по продаже мороженого, прохладительных напитков, выпечки, печати, проката спортивного инвентаря, организовывать велодорожки и велопарковки.

В ЕЗРЗ-2 высота новых скульптурных композиций ограничена 5 метрами, также допускается работа сезонных кафе с открытыми летними верандами.

В ЕЗРЗ-3, ЕЗРЗ-4 и ЕЗРЗ-5 разрешены реконструкция и строительство объектов капитального строительства с учетом высотных ограничений: 14, 17 и 22 метра соответственно.

Утверждённый Собранием проект объединённой зоны охраны исторической части Пскова получил положительное заключение Министерства культуры России.

Принятый документ (ранее депутаты утвердили границы и градостроительные регламенты объединённой зоны охраны на Запсковье в Пскове, в целом было разработано 14 зон охраны на территории Пскова) позволит признать утратившим силу действующее с 2013 года постановление Псковского областного Собрания депутатов «Об утверждении границ зон охраны, режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах зон охраны объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Кремля».