Межрегиональный турнир по кудо пройдёт в Пскове

15:31, 27 февраля 2025, ПАИ

Межрегиональный турнир по кудо, посвящённый памяти героев-десантников 6-й роты, пройдёт в Пскове 2 марта. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил председатель Федерации кудо Псковской области Илья Кучеров.

Межрегиональные соревнования – для спортсменов от 14 лет. Они стартуют в спорткомплексе «Олимп» в 14:00 и пройдут до 19:00. Прежде в этот же день с 9:00 до 14:00 состоится открытый городской турнир для младших возрастов.

Напомним, что 1 марта в Пскове мастер спорта по кудо, многократный победитель и призёр чемпионатов и Кубков России, судья международной категории Максим Сучков проведёт мастер-класс.

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