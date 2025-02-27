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«Школа материнства» откроется 10 марта в роддоме Великих Лук

«Школа материнства» откроется 10 марта в роддоме Великих Лук, сообщили ПАИ в региональном комитете по здравоохранению. Бесплатный курс доступен для всех желающих и предоставляет возможность лично познакомиться со специалистами медучреждения и подготовиться к родам.

Фото: ПАИ

Расписание занятий в родильном доме в Великих Луках:

10 марта в 10:00 – «Физиология беременности, подготовка организма к родам» – Екатерина Лютина, акушерка АФО; в 11:00 – «Преиндукция родов» – Мария Сырицо, заведующая отделением патологии беременности.

11 марта в 10:00 – «Все о родах» – Надежда Ксенофонтова, заведующая филиалом родильного дома в Великих Луках, врач – акушер-гинеколог.

12 марта в 10:00 – «Восстановление после родов, послеродовой период» – Екатерина Лютина, акушерка АФО; в 11:00 – «Обезболивание родов» – Павел Семенов, заведующий отделением анестезиологии.

13 марта в 15:00 – «Грудное вскармливание» – Елена Павлова, детская медицинская сестра.

14 марта в 11:00 – «Уход за новорожденными» – Светлана Васильева, старшая медсестра отделения новорожденных; в 12:00 – «Транзиторные состояния в период новорожденности» – Галина Гусева, заведующая отделением новорожденных.

Записаться на курсы подготовки к родам в Великих Луках можно по телефону +7 (953) 230-36-04 (Екатерина Иванова). Звонить можно с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00.

Ранее сообщалось, что в Псковском клиническом перинатальном центре очередной курс в «Школе материнства» начнётся 3 марта.

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