19-летней псковичке, которая подожгла полицейский автомобиль, продлён срок содержания под стражей

15:36, 27 февраля 2025, ПАИ

Псковский областной суд не стал удовлетворять жалобу адвоката 19-летней псковички, которая подожгла полицейский автомобиль. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Защитник девушки просил изменить меру пресечения на иную, не связанную с изоляцией от общества, в частности, на запрет определенных действий.

Напомним, 18 декабря 2024 года стало известно, что 19-летняя девушка обвиняется в поджоге служебного автомобиля УМВД России по Пскову, который она совершила, «попав под влияние неустановленных лиц». В декабре 2024 года обвиняемую заключили под стражу на 1 месяц и 29 суток, то есть до 18 февраля 2025 года.

Следственный орган, поскольку срок содержания под стражей истекал, обратился с соответствующим ходатайством в суд.

Псковский городской суд Псковской области, учитывая в совокупности все обстоятельства дела, сведения о личности обвиняемой и характере выдвинутого против нее обвинения, пришел к выводу, что на текущем этапе расследования уголовного дела продолжают сохраняться основания для заключения обвиняемой под стражу, и продлил ей срок содержания под стражей ещё на месяц, то есть по 18 марта 2025 года, а всего до 3 месяцев.

Таким образом, Псковский областной суд оставил без изменения постановление Псковского городского суда от 17 февраля.