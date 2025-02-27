Представитель лавандовой фермы «В цвету» Людмила Иванова: Награду бережно повезу в Пушкиногорье
Все номинанты Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2024» были достойными, а сама премия очень волнительной, отметила представитель основателей лавандовой фермы «В цвету» Людмила Иванова в беседе с корреспондентом ПАИ.
Лавандовая ферма «В цвету» завоевала статуэтку премии «Народное признание – 2024» в номинации «Открытие». «Я не ожидала, что мне придётся получать награду за девчонок, думала, они соберутся с силами и приедут. Награду бережно повезу в Пушкиногорский район. Номинанты абсолютно все были достойными, а сама премия была безумно волнительной, напряжение сохранялось от начала и до конца», – отметила она.
Людмила Иванова участвовала в номинации «Наша марка» с брендом «Деревенский разносол». «Это соленья и варенья из Новоржевского округа. По голосованию мы были первыми, но, к сожалению, жюри определило других победителей. Конечно, немножко обидно, но я считаю, что мы и так победители, потому что маленький бренд соревновался в одной номинации с другими производителями, которые на рынке уже много лет, и поэтому я считаю, что это наша победа», – подчеркнула финалист.
Премия «Народное признание» прошла в 15-й раз. Её учредителями являются Псковское агентство информации и средства массовой информации, входящие в медиахолдинг Псковской области.
В этом году в премии было десять номинаций – это «Бизнесмен года», «Открытие», «Рекорд», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Сервис», «Событие», «Поступок», «Наша марка». В жюри премии вошли десять человек. Возглавил его губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
О ходе премии можно прочитать в специальном сюжете ПАИ.
Официальные хештеги мероприятия – #НародноеПризнание #ПремияПАИ.
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Представитель лавандовой фермы «В цвету» Людмила Иванова: Награду бережно повезу в Пушкиногорье
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