Одну полосу проезжей части улицы Некрасова в Пскове закроют для движения транспорта с 3 марта
С 3 по 14 марта с 9:00 до 22:00 будет закрыта одна полоса движения на улице Некрасова в районе пересечения с улицей Карла Маркса. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе городской администрации.
Ограничения связаны с проведением дорожных работ.
Ранее сообщалось, что часть улицы Ижорского Батальона временно закроют в Пскове.
Одну полосу проезжей части улицы Некрасова в Пскове закроют для движения транспорта с 3 марта
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