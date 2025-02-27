Одну полосу проезжей части улицы Некрасова в Пскове закроют для движения транспорта с 3 марта

18:34, 27 февраля 2025, ПАИ

С 3 по 14 марта с 9:00 до 22:00 будет закрыта одна полоса движения на улице Некрасова в районе пересечения с улицей Карла Маркса. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе городской администрации.

Ограничения связаны с проведением дорожных работ.

Ранее сообщалось, что часть улицы Ижорского Батальона временно закроют в Пскове.